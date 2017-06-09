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До 23.00 18 июня закрыта улица Долинная

До 23:00 18 июня временно ограничивается движение транспорта по ул. Долинной от первого Тупикового переулка до дома № 45ак1 по ул. Демократической, сообщает горадминистрация. Там строят водопровод.

Теги: ул. долинная, самара

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