Главное за сегодня: 
За окном: +23, завтра: +19
 Сегодня, 09:02 
Рейтинг: 0 
До 23.00 18 июня закрыта улица Долинная

До 23:00 18 июня временно ограничивается движение транспорта по ул. Долинной от первого Тупикового переулка до дома № 45ак1 по ул. Демократической, сообщает горадминистрация. Там строят водопровод.

Теги: ул. долинная, самара

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios