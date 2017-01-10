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Погиб глава Советского района Самары Владимир Сафронов

В ночь с воскресенья на понедельник в автомобильной аварии погиб глава администрации Советского района Владимир Сафронов. Об этом сообщила администрация города.

Прощание с Владимиром Сафроновым состоится 13 июня в доме культуры «Заря» (Проезд 9 мая, 16). Начало в 10:00.

Владимир Сафронов, который возглавлял Кировский район с 2013 г., был назначен на аналогичный пост в Советском районе в июне 2015 г.  

Затем его переизбрали в декабре 2015 г.

Теги: владимир сафронов, некролог, погиб

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