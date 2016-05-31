9 июня 2017, 17:32

Автобусы №165 и 167 начнут заезжать в дачный массив Стромилово

С субботы, 10 июня, автобусные маршруты №165 и 167 начнут заезжать в дачный массив Стромилово. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента транспорта Самары Олег Яхин.

В течение последних пяти лет официальный маршрут 165 и 167-го автобусов не проходил через 51-ю линию Стромиловского массива. По словам Яхина, прежний перевозчик нарушал закон, перевозя здесь людей. Сейчас это предприятие лишено лицензии на перевозку пассажиров.

Чтобы начать перевозки к дачам, дорогу нужно было подремонтировать и получить разрешение от ГИБДД.



"Власти Волжского района навели порядок на проезжей части, произвели ямочный ремонт, расчистили обочину, частично обрезали деревья, которые свисали над проезжей частью, — рассказал Олег Яхин. — Мероприятия для обеспечения безопасности дорожного движения выполнены, поэтому с завтрашнего дня автобусы 165 и 167-го маршрута будут работать с заездом в дачный массив до 51-й линии с разворотом в обратную сторону".

Теги: стромилово, дачные маршруты

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