Вчера, 15:43

АвтоВАЗ повысит рабочим зарплату

lada.ru

С 1 июля сотрудникам ПАО «АвтоВАЗ» обещают повысить ставки и оклады на 5%. Это не коснется высшего руководства компании, сообщила пресс-служба предприятия.

«Мы находим понимание с руководством Компании по всем актуальным вопросам и вырабатываем совместные, конкретные решения, направленные на поддержку работников завода. Даже в таких не простых экономических условиях мы смогли договориться об индексации заработной платы для всего коллектива предприятия на 5%, что выше прогнозируемого уровня инфляции в этом году. Профсоюзная организация намерена продолжать конструктивный диалог и укреплять социальную защиту работников предприятия», - заявил председатель первичной профсоюзной организации АвтоВАЗа Сергей Зайцев.

В марте 2015 г. СМИ со ссылкой на руководителя заводского профсоюза Сергея Зайцева сообщили, что в 2015 г. АвтоВАЗ направит на повышение зарплат своих сотрудников 1 млрд рублей. Кроме этого Андерссон пообещал работникам бонусы 15 июля и 15 декабря. При «условии успешной работы». Сумму он не назвал, но сказал, что 70% дадут на бонусы рабочим, и только 30% - менеджерам. Всего на соцгарантии автозавод обещал направить в 2015 г. 2,2 млрд рублей. Как и в 2014 г.

В сентябре 2015 г. независимый профсоюз работников АвтоВАЗа «Единство» провёл митинг против сокращений сотрудников и за повышение зарплат.

«На АвтоВАЗе прошли массовые сокращения, при этом зарплата оставшихся сотрудников не растет. Мы намерены требовать прекратить сокращения и увеличить зарплату сотрудникам. Сейчас на заводе постоянно растет производительность труда, был месяц, когда этот рост составил 19%. Благодаря таким цифрам, предприятие смогло дополнительно заработать 21 млрд руб. А ежемесячный фонд оплаты труда - 1,8-2 млрд руб. С такими цифрами, у завода есть возможность поднять зарплату на 19-20%. Деньги у АвтоВАЗа есть. Даже если посмотреть на структуру затрат - более 50% идут на закупку комплектующих, а доля зарплаты сотрудникам - всего 11%», - цитировали СМИ главу «Единства» Петра Золотарева.

В ноябре 2015 г. сообщалось, что средняя зарплата на заводе составила 27,7 тыс. рублей.

Последний раз зарплату рабочим повышали год назад - 1 июля 2016 г. она выросла на 6% для всех категорий рабочих и служащих за исключением высшего руководства.

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Теги: автоваз, зарплаты

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