Вчера, 15:46

Очистка остановок и информстендов в Самаре от грязи, объявлений и граффити стоит 1,6 млн рублей

1,652 млн рублей готово заплатить МБУ «Самараинформресурс» подрядчикам, которые до 25 декабря будут очищать остановочные павильоны и информационные стенды в Самаре.

Максимальная стоимость контракта по обслуживанию павильонов на остановках – 926 800 рублей, информстендов – 725 478 рублей.

Подрядчиков «Самараинформресурс» планирует выбрать 23 июня.

Победителю аукциона придется чистить 5538 информационных стендов и 1324 остановочных павильона. Подрядчик должен очищать поверхности павильонов и стендов «вручную металлическим шпателем», а также удалять с них граффити и другую грязь.

Теги: Самараинформресурс, остановочные павильоны, информационные стенды

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