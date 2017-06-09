9 июня 2017, 15:08

Коллегам-журналистам из Самары

Коллеги! Мы рады, что вы постоянно нас читаете - это легко можно увидеть по статистике посещений.

Но мы очень огорчены из-за того, что вы копируете наши заметки, не ссылаясь на Самара. ру.

Особые претензии к журналистам "Терры" и "Бизнес ФМ".

Даже если под заметками на нашем портале нет фамилий автора, уверяем вас, что содержание своих текстов мы знаем. И даже вольное переписывание текстов с Самара. ру сторонними "журналистами" позволит нам узнать свои тексты.

Есть закон об авторском праве, а для тех, кто его не знает или забыл, мы под каждой заметкой напоминаем: При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Коллеги, надеемся, что вы понимаете, что присваивать себе результаты чужого труда незаконно. И просто непорядочно. Спасибо за понимание.

Теги: самара. ру

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.