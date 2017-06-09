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Коллегам-журналистам из Самары
Коллеги! Мы рады, что вы постоянно нас читаете - это легко можно увидеть по статистике посещений.
Но мы очень огорчены из-за того, что вы копируете наши заметки, не ссылаясь на Самара. ру.
Особые претензии к журналистам "Терры" и "Бизнес ФМ".
Даже если под заметками на нашем портале нет фамилий автора, уверяем вас, что содержание своих текстов мы знаем. И даже вольное переписывание текстов с Самара. ру сторонними "журналистами" позволит нам узнать свои тексты.
Есть закон об авторском праве, а для тех, кто его не знает или забыл, мы под каждой заметкой напоминаем: При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
Коллеги, надеемся, что вы понимаете, что присваивать себе результаты чужого труда незаконно. И просто непорядочно. Спасибо за понимание.
Теги: самара. ру
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
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