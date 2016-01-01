Вчера, 14:54

Зданию Самарского райсуда восстановят фасад

26 июня будет выбран подрядчик, который должен восстановить первоначальный облик фасада здания Самарского районного суда (ул. Куйбышева,62-64/ул. Венцека, 30, литера А). «… в рамках выборочного капитального ремонта».

Начальная стоимость контракта – 10,676 млн рублей. За ремонт этого объекта культурного наследия регионального значения заплатит федеральный бюджет.

Фасад здания должен быть восстановлен к 30 ноября.

Как говорится в сообщении Управления Судебного департамента в Самарской области (заказчик аукциона), в этом аукционе могут принимать участие и турецкие компании. Потому что вступил в силу указ президента России «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики».

В июне 2016 г. судебный департамент искал подрядчика, который до 30 ноября должен был капитально отремонтировать здания четырех районных судов в Самаре (в том числе и суда Самарского района) и городского суда Сызрани. На это из федерального бюджета выделяли 11,5 млн рублей.

Для справки

Здание Самарского райсуда – объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой с торговыми помещениями купцов Головачевых». В 1839 г. были построены каменные лавки. В 1866 г. – надстроен второй этаж здания.

На деньги купца Андрея Головачева в Самаре в 1865 г. был построен храм святых апостолов Петра и Павла. Позже храм перестраивался на деньги наследников купца.

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