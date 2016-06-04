Вчера, 16:15

Программа тольяттинского фестиваля "Рыба моя!"

10 июня в Тольятти пройдет гастрономический фестиваль "Рыба моя". Фестивальная площадка делится на три части: интерактивная площадка, зона отдыха и ярмарка.



Тольяттинцев ждут:



- хаски питомника "Серебро Севера";

- мастер-классы по карвингу и резьбе по дереву;

- площадка для сдачи нормативов ГТО;

- краеведческий квест;

- выступление музыкальных коллективов;

- гастрономическая ярмарка, на которой можно купить рыбные, мясные и сладкие пироги, свежий хлеб, колбасы, напитки и сладости;

- подарки от спонсоров фестиваля и настоящая рыбацкая уха.



"Чтобы получить свою порцию ухи, нужно приобрести набор экологичной посуды в палатке справа от сцены. За 20 рублей гостю фестиваля достанется глубокая тарелка, кружка и ложка из биоразлагаемых материалов: сахарного тростника, кукурузного крахмала и соломы. Оказавшись в земле, такая посуда разлагается всего за год. Для сравнения: пластиковая бутылка может пролежать в лесу более 450 лет", - сообщила мэрия города

Объединение детских библиотек Тольятти приглашает детей и родителей на площадку «Мальки». С 12:00 до 18:00 там пройдут бесплатные мастер-классы, игротека настольных игр, подвижные развлечения, познавательный «Тольятти-квест».

Гастрономический фестиваль пройдет с 11:00 до 18:00 на площадке у МЦ «Спутник» (ул. Коммунистическая, 90).

Скачать схему фестиваля «Рыба моя!»

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