Программа тольяттинского фестиваля "Рыба моя!"
10 июня в Тольятти пройдет гастрономический фестиваль "Рыба моя". Фестивальная площадка делится на три части: интерактивная площадка, зона отдыха и ярмарка.
Тольяттинцев ждут:
- хаски питомника "Серебро Севера";
- мастер-классы по карвингу и резьбе по дереву;
- площадка для сдачи нормативов ГТО;
- краеведческий квест;
- выступление музыкальных коллективов;
- гастрономическая ярмарка, на которой можно купить рыбные, мясные и сладкие пироги, свежий хлеб, колбасы, напитки и сладости;
- подарки от спонсоров фестиваля и настоящая рыбацкая уха.
"Чтобы получить свою порцию ухи, нужно приобрести набор экологичной посуды в палатке справа от сцены. За 20 рублей гостю фестиваля достанется глубокая тарелка, кружка и ложка из биоразлагаемых материалов: сахарного тростника, кукурузного крахмала и соломы. Оказавшись в земле, такая посуда разлагается всего за год. Для сравнения: пластиковая бутылка может пролежать в лесу более 450 лет", - сообщила мэрия города
Объединение детских библиотек Тольятти приглашает детей и родителей на площадку «Мальки». С 12:00 до 18:00 там пройдут бесплатные мастер-классы, игротека настольных игр, подвижные развлечения, познавательный «Тольятти-квест».
Гастрономический фестиваль пройдет с 11:00 до 18:00 на площадке у МЦ «Спутник» (ул. Коммунистическая, 90).
Скачать схему фестиваля «Рыба моя!»
Теги: рыба моя
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31 мая 2017, 15:52
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