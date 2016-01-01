Вчера, 13:49

5 лет развития Самарской области

Опубликованы видеоролики с инфографикой по итогам пятилетней работы Николая Меркушкина на посту губернатора Самарской области.

С 2012 г. в области было создано 64 новых производства. 20 из них - с участием иностранных инвесторов. За пять лет стоимостный объем промышленного производства вырос на 31,2%. Такие данные приводятся в ролике "Возрождение индустриального края".

https://www.youtube.com/watch?v=uxI-SfXo3CQ&feature=youtu.be

Самарская область стала лидером в ПФО по темпам роста строительства. А в 2015 г. был поставлен рекорд по объемам ввода жилья - 2,2 млн кв. м. Об этом говорится во втором ролике.

https://www.youtube.com/watch?v=tn8qo4eurQI&feature=youtu.be

Теги: инфографика

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