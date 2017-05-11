В "Курумоче" открылась финская фотовыставка
В аэропорту "Курумоч" открылась фотовыставка в честь трехлетия рейса Самара-Хельсинки. Она расположена на 1 этаже аэровокзала, в зоне выдачи багажа внутренних рейсов.
"Финская природа, национальные традиции, архитектура, спорт, северное сеяние и Муми Тролли - десятки фотографий раскрывают уникальность северной страны. Выставка продлится до конца лета", - сообщила пресс-служба аэропорта.
Прямой регулярный рейс Самара-Хельсинки был открыт в августе 2014 г.
Теги: курумоч, выставка, хельсинки
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