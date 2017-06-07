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В Тольятти выпустят 150 Lada Logo
Акционерное общество "Супер-Авто Холдинг" получило Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобиль Lada Logo, пишет "РГ".
Logo станет обновленной версией пикапа Lada 4x4 ВАЗ-2329, который с 1995 г. выпускают в Тольятти на базе пятидверной "Нивы".
Lada Logo получит двухдверную четырехместную кабину и грузовую платформу с пластиковой надостройкой, двигатель объемом 1,7 литра и мощностью 61 киловатт, 5-ступенчатую механическую коробку и привод на все колеса. В списке опций - электростеклоподъемники передних боковых дверей, кондиционер, электропривод наружных зеркал заднего вида.
ОТТС выдан на ограниченную партию автомобилей - 150 штук. Затем "Супер-Авто" намерен оформить новый ОТТС уже с установленной системой "Эра-ГЛОНАСС", и тогда никаких ограничений по тиражу не будет.
Теги: Lada Logo
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