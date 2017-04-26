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В Музее модерна пройдет концерт камерной музыки
В Музее модерна пройдет концерт камерной музыки
13 июня в 19:00 в гостиной музея модерна (ул. Красноармейская, 15) состоится открытый концерт камерной музыки.
В исполнении солистки Самарской филармонии Екатерины Матюшенковой (флейта) и артистки московского творческого объединения "Ферматиссима" Светланы Тарноруцкой (фортепиано) прозвучат произведения Баха, Моцарта, Таффанеля, Рахманинова.
Теги: музей модерна, концерт
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