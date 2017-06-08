Вчера, 12:49

13 июня начнут строить развязку на Московском шоссе - ул. Луначарского

С 13 июня изменится схема движения на Московском шоссе от пр. Масленникова до ул. Киевской, сообщает пресс-служба областного правительства. Начинается строительство развязки на пересечении Московского шоссе с ул.Гагарина и Луначарского.

Движение автомобильного транспорта от пр. Масленникова до ул. Киевской будет односторонним в направлении «в город». Объехать этот участок в направлении «из города» можно по ул. Киевской, где также будет введено одностороннее движение, либо по ул. Мичурина.

Посмотреть схемы объезда можно здесь

Сроки окончания ремонта не называются.

Подряд на строительство развязки Московского шоссе, ул. Гагарина и Луначарского получило в сентябре 2016 г. ООО «Самаратрансстрой». За 170, 906 млн рублей.

Сроки выполнения работ: с момента заключения государственного контракта по 1 октября 2017 г. Об этом говорилось в конкурсной документации.

Диаметр кольца составит примерно 60 метров. Число полос – 3. Там снесут прежние остановки и установят два новых павильона. Также сделают 10 тыс. м2 газона, установят 34 светофора и 6 урн.

Теги: развязка, московское шоссе, ул. луначарского, самара

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