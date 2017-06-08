Вчера, 12:45

Власти Самары предлагают владельцу снести ангар на ул. Технической, 20

Власти Самары предлагают владельцам здания на ул. Технической, 20 (16 км Московского шоссе) до 10 августа самостоятельно снести нежилое здание площадью 514,9 кв. м. По данным Яндекс. Карты, это ангар «Гранд Мастер». Если незаконную постройку не снесут, то департамент градостроительства должен снести ее сам.

Отметим, в ноябре 2016 г. сообщалось о том, что на 16 км Московского шоссе должны построить надземный пешеходный переход. Подряд на разработку проекта получило ООО «Технологическое обеспечение дорожного строительства» за 9,9 млн рублей. Проект перехода должен быть готов к 1 июня 2018 г.

Теги: самара, техническая, 20, 16 км Московского шоссе

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