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В "Крылья Советов" могут прийти игроки из "Томи" и "Енисея"

Как передает «Матч ТВ», одним из новичков «Крыльев Советов» с большой долей вероятности станет нападающий «Томи» Павел Голышев. Переговоры находятся в завершающей фазе, отмечает издание.

9 июня футболист пройдетмедобследование в самарской команде на сборах в Москве, после чего должен подписать контракт. В минувшем чемпионате России Голышев провел 16 матчей. Ранее он выступал за «Москву», «Краснодар» и «Тосно».

Кроме того,  главный тренер «Крыльев» Андрей Тихонов заинтересован в ряде игроков «Енисея», с которыми работал в прошлом сезоне. В частности, речь о идет о лучшем бомбардире красноярцев Сергее Самодине – весной он забил 10 мячей в 12 матчах.

«Пятнадцать футболистов команду покинут, у многих контракты заканчиваются. Лория и Корниленко останутся, у них ещё год действует контракт. У полузащитника Александра Зуева, принадлежащего московскому «Спартаку», завершился срок арендного договора. Он вернулся в «Спартак», и вопрос по нему пока открыт. Садику уже сказали до свидания, он уехал. Был самым «талантливым» нападающим за всю историю «Крыльев Советов» – ни одного гола не забил. Паскуато и Бруно также не останутся в команде. У Ивана Таранова контракт закончился, но по поводу того, продолжит ли он выступать за «Крылья», будет решать главный тренер», - сообщил накануне информационному агентству «Р-Спорт» министр спорта Самарской области, председатель Совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрий Шляхтин.

 

Теги: крылья советов, енисей, томь

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