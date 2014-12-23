Вчера, 11:51

Сергею Рубакову предъявили обвинение

Руководителю департамента градостроительства Самары Сергею Рубакову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (предложение посредничества во взяточничестве). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Самарской области.

«… в мае 2017 года Рубаков предложил гражданину свое посредничество при передаче в качестве взятки денежных средств в сумме 2 миллионов 500 тысяч рублей неустановленным должностным лицам правоохранительных органов за содействие в принятии решения о прекращении в отношении гражданина уголовного дела», - говорится в сообщении.

Днем 2 июня в одном из ресторанов Самары Рубаков получил оговоренную сумму. Чиновнику передали 1,100 млн рублей и муляж на 1,400 млн рублей. После того, как Рубаков взял деньги, его задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области.

"Денежные средства были получены от директора Государственного казенного учреждения Самарской области «Управление капитального строительства» (бывший руководитель ГУП СО «Стройконтроль») Мязитова Р.Ш. за решение вопроса о непривлечении последнего к уголовной ответственности по уголовному делу, возбужденному ГУ МВД России по Самарской области по факту незаконного получения субсидий ГУП СО «Стройконтроль» при осуществлении мероприятий по строительному контролю на объектах регионального значения". Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Самарской области в минувший понедельник.

«…Рубаков задержан, при допросе в качестве подозреваемого он дал признательные показания, по месту его работы и по месту регистрации проведены обыски», - сообщают силовики.

5 июня суд посадил Рубакова под домашний арест.

Руководство администрации Самары случившиеся официально не комментирует. Рубаков по-прежнему занимает свой пост. Сайт департамента не работает. "В связи с техническими неполадками в Департаменте частично отсутствует телефонная связь...", - это последнее сообщение департамента градостроительства в твиттере.

Теги: рубаков, обвинение

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