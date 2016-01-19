Вчера, 11:45

В Тольятти продолжается ремонт теплотрасс

Специалисты ТУТС Тольятти начали ремонт теплотрасс в 85-м квартале от ул. Карла Маркса, 23, до Линейного проезда. Здесь планируется заменить 186 м трубопровода диаметром 133 мм.

На ул.Лесной заменят свыше 200 м теплотрассы диаметром 426 мм.

Также этим летом планируется провести наладочные работы в тепловых пунктах Центрального и Комсомольского районов.



Руководство Территориального управления по теплоснабжению Тольятти просит жителей города сообщать обо всех случаях отсутствия или порчи ограждений и информационных табличек на объектах, а также неоправданного простоя ремонтных организаций.

Звонить надо по телефонам:



- Центральный и Комсомольский районы – (8482) 28-33-22;

- Автозаводской район – (8482) 33-30-59, 33-30-60.

Теги: тутс, теплотрассы

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.