В Тольятти продолжается ремонт теплотрасс
Специалисты ТУТС Тольятти начали ремонт теплотрасс в 85-м квартале от ул. Карла Маркса, 23, до Линейного проезда. Здесь планируется заменить 186 м трубопровода диаметром 133 мм.
На ул.Лесной заменят свыше 200 м теплотрассы диаметром 426 мм.
Также этим летом планируется провести наладочные работы в тепловых пунктах Центрального и Комсомольского районов.
Руководство Территориального управления по теплоснабжению Тольятти просит жителей города сообщать обо всех случаях отсутствия или порчи ограждений и информационных табличек на объектах, а также неоправданного простоя ремонтных организаций.
Звонить надо по телефонам:
- Центральный и Комсомольский районы – (8482) 28-33-22;
- Автозаводской район – (8482) 33-30-59, 33-30-60.
Теги: тутс, теплотрассы
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