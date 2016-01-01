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«Макдоналдс» на Стара-Загоре оставили в рекреационной зоне

Администрация Самары отказала ООО «Макдоналдс» изменить зонирование земельного участка под кафе сети на ул. Стара Загора (между пр. Кирова и уд. Г. Димитрова). Компания просила вынести на публичные слушания вопрос о переводе участка площадью 1183,3 кв. м из рекреационной зоны в зону деловой и производственной активности.

В горадминистрации посчитали, что это не соответствует генеральному плану города.

Кроме этого, городские власти отказались выносить на публичные слушания вопросы об изменении зон еще нескольким заявителям. Не позволили изменить зонирование под двумя участками в Кировском районе (пос. Аэропорт «Смышляевка») - площадью 4972,9 кв. м (под деловое управление) и 843,5 кв. м ( под склады). Не изменят зонирование и двух участков в массиве «Ракитовка Новая» - 2-я улица, участок № 60 и улица 4, участок № 81. Заявитель хотел использовать их под магазины.

Отказали заявителю, который хотел перевести участок площадью 99,3 кв. м на ул. Кольцевой, 61 в Октярьском районе в зону жилой застройки. Заявитель собирался построить на нем высотный дом. Сейчас это участок находится в зоне специализированного некоммерческого использования объектов научного и учебного назначения.

Теги: Макдоналдс, зонирование, самара

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