В Самаре на 4 года посадили начальника отдела судебных приставов Куйбышевского района
Суд приговорил к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима заместителя начальника отдела судебных приставов Куйбышевского района Самары. Екатерина Скворцова признана виновной в получении крупной взятки.
Судом установлено, что в ноябре 2016 г. Скворцова потребовала от гражданина взятку в размере 150 000 рублей и бутылку текилы стоимостью 2350 рублей "за способствование прекращению исполнительного производства по взысканию с должника около 1 млн рублей".
"25 ноября Скворцова, находясь возле дома № 16 по Долотному переулку в Самаре, получила от гражданина деньги, потребовав передать ей бутылку текилы при следующей встрече, после чего была задержана сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области", - сообщила облпрокуратура.
Теги: текила, взятка, суд, прокуратура, приставы
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