Сегодня, 10:14

На теплоходе "Очарованный странник" пройдет День открытых дверей

Компания "Инфофлот" приглашает самарцев 11 июня на День открытых дверей, который пройдет на 3-хпалубном теплоходе "Очарованный странник". Судно совершает круизы из Самары до Астрахани и Москвы.

Посетители смогут:

- познакомиться с дирекцией и персоналом;

- получить актуальную информацию по речным круизам;

- посмотреть внешний и внутренний облик теплохода: общественные помещения, пролеты, палубы, каюты.



Адрес: Самара, ул. Горького, 82, речной вокзал.



Вермя - с 11.00 до 13.00.



Вход - только по предварительной записи.



Заявки на участие можно отправить на почту berlizova@infoflot.com или записаться по телефону (846) 222-90-12. При входе нужно предъявить паспорт.



Теги: теплоход, день открытых дверей

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