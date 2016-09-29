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На теплоходе "Очарованный странник" пройдет День открытых дверей

Компания "Инфофлот" приглашает самарцев 11 июня на День открытых дверей, который пройдет на 3-хпалубном теплоходе "Очарованный странник". Судно совершает круизы из Самары до Астрахани и Москвы.

Посетители смогут:
- познакомиться с дирекцией и персоналом;
- получить актуальную информацию по речным круизам;
- посмотреть внешний и внутренний облик теплохода: общественные помещения, пролеты, палубы, каюты.

Адрес: Самара, ул. Горького, 82, речной вокзал.

Вермя - с 11.00 до 13.00.

Вход - только по предварительной записи.

Заявки на участие можно отправить на почту berlizova@infoflot.com или записаться по телефону (846) 222-90-12. При входе нужно предъявить паспорт.

Теги: теплоход, день открытых дверей

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