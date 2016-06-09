В Тольятти открывается летний киносезон
Сегодня, 9 июня, откроется летний киносезон в тольяттинском культурно-досуговом центре «Буревестник». Советской комедией «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Комедия вышла в 1964 г. и стала дебютом режиссера Элема Климова в полнометражном кино.
Посмотреть кино можно бесплатно. Организаторы рекомендуют взять с собой чай в термосах и теплые пледы.
«Буревестник» находится по адресу: Тольятти, ул. Карла Маркса, 27.
Начало сеанса в 21:15.
Теги: буревестник, киносезон
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