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В Тольятти открывается летний киносезон

Сегодня, 9 июня, откроется летний киносезон в тольяттинском культурно-досуговом центре «Буревестник». Советской комедией «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Комедия вышла в 1964 г. и стала дебютом режиссера Элема Климова в полнометражном кино.

Посмотреть кино можно бесплатно. Организаторы рекомендуют взять с собой чай в термосах и теплые пледы.

«Буревестник» находится по адресу: Тольятти, ул. Карла Маркса, 27.

Начало сеанса в 21:15.

Теги: буревестник, киносезон

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