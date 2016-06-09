Вчера, 17:12

В Тольятти открывается летний киносезон

Сегодня, 9 июня, откроется летний киносезон в тольяттинском культурно-досуговом центре «Буревестник». Советской комедией «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Комедия вышла в 1964 г. и стала дебютом режиссера Элема Климова в полнометражном кино.



Посмотреть кино можно бесплатно. Организаторы рекомендуют взять с собой чай в термосах и теплые пледы.



«Буревестник» находится по адресу: Тольятти, ул. Карла Маркса, 27.

Начало сеанса в 21:15.

Теги: буревестник, киносезон

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.