Вчера, 17:45

На самарской набережной пройдет марафон «Королева спорта»

10 июня на II-ой очереди набережной Волги (спуск ул. Полевая) пройдет городской легкоатлетический фестиваль «Королева спорта».

Участие в фестивале примут как семейные и корпоративные команды, так и индивидуальные участники на дистанциях: «Самарская Миля» 1 586 метров, «Семейная эстафета», «Корпоративная эстафета» 5х5 000 метров, полумарафон 21 100 метров, дистанция 10 000 метров, детский забег на 530 метров.

Начало - в 9.00.

Теги: марафон, набережная

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