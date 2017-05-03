Вчера, 17:26

В центре Самары закроют движение

Из-за фестиваля набережных «ВолгаФест» в Самаре будет временно ограничено движение транспорта.

С 09:00 11 июня до 23:00 12 июня будут закрыты для проезда Волжский проспект от ул. Ульяновская до ул. Лесная, ул. Лесная от Волжского проспекта до ул. Осипенко.

Также с 09:00 до 23:00 12 июня – ограничение движения по ул. Полевая от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта, по Чкаловскому спуску от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта, по ул. Маяковского от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта.

Кроме того, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участках:

- с 20:00 10 июня до 23:00 12 июня - по Волжскому проспекту от ул. Ульяновская до ул. Лесная, по ул. Лесная от Волжского проспекта до ул. Осипенко;

- с 20:00 11 июня до 23:00 12 июня - по ул. Полевая от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта, по Чкаловскому спуску от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта, по ул. Маяковского от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта.

Кроме того, изменится схема движения общественного транспорта.

11 и 12 июня автобусы проследуют по схемам:

- №№ 61, 247, 261 – по проспекту Ленина, улицам Полевая, Молодогвардейская, Вилоновская, Чапаевская, Красноармейская (в обоих направлениях);

- № 11 - в направлении станции метро «Алабинская» - по улицам Максима Горького, Вилоновская, Куйбышева, Красноармейская, Чапаевская, Вилоновская, Молодогвардейская, Полевая, проспекту Ленина, улицам Осипенко, Ново-Садовая; в направлении Губернского рынка – по улице Ново-Садовая, проспекту Ленина, улицам Полевая, Молодогвардейская, Вилоновская, Чапаевская, Красноармейская, Куйбышева, Вилоновская, Максима Горького и далее - по своему маршруту.

Теги: перекроют движение, волгафест

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