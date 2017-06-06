Тольяттинских безработных приглашают на общественные работы
Центр занятости населения Тольятти напоминает горожанам о возможности в период безработицы о программе Общественных работ.
Виды работ общедоступные, как правило, не требующие предварительной профессиональной подготовки работников (подсобные рабочие, грузчики, курьеры, интервьюеры, рекламные агенты, делопроизводители и др.). Общественные работы носят временный или сезонный характер.
Принять участие в Общественных работах может гражданин, зарегистрированный в Службе занятости.
За гражданином Центр занятости сохраняет выплату пособия по безработице (от 850 до 4900 рублей) и доплачивает материальную поддержку в размере 2х минимальных пособий по безработице в месяц (1700 рублей), а работодатель выплачивает зарплату, не ниже минимального размера оплаты труда (7500 рублей за полный рабочий месяц). Период участия безработных граждан в общественных работах в среднем 1 месяц.
"Если вы состоите на учете в Центре занятости Тольятти, вы можете обратиться за направлением на Общественные работы при очередном посещении Центра по месту регистрации:
Автозаводский район ул.Свердлова, 45 А, каб.501;
Центральный район ул. Советская, 63;
Комсомольский район ул.Коммунистическая, 36", - сообщил ЦЗН Тольятти.
Теги: безработные, тольятти, общественные работы
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