Сегодня, 09:23

Тольяттинских безработных приглашают на общественные работы

Центр занятости населения Тольятти напоминает горожанам о возможности в период безработицы о программе Общественных работ.

Виды работ общедоступные, как правило, не требующие предварительной профессиональной подготовки работников (подсобные рабочие, грузчики, курьеры, интервьюеры, рекламные агенты, делопроизводители и др.). Общественные работы носят временный или сезонный характер.

Принять участие в Общественных работах может гражданин, зарегистрированный в Службе занятости.



За гражданином Центр занятости сохраняет выплату пособия по безработице (от 850 до 4900 рублей) и доплачивает материальную поддержку в размере 2х минимальных пособий по безработице в месяц (1700 рублей), а работодатель выплачивает зарплату, не ниже минимального размера оплаты труда (7500 рублей за полный рабочий месяц). Период участия безработных граждан в общественных работах в среднем 1 месяц.



"Если вы состоите на учете в Центре занятости Тольятти, вы можете обратиться за направлением на Общественные работы при очередном посещении Центра по месту регистрации:

Автозаводский район ул.Свердлова, 45 А, каб.501;

Центральный район ул. Советская, 63;

Комсомольский район ул.Коммунистическая, 36", - сообщил ЦЗН Тольятти.

Теги: безработные, тольятти, общественные работы

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.