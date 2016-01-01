Вчера, 17:39

Здание бывшего Коммерческого клуба в Самаре отремонтируют к 1 мая 2018 г.

Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» вновь ищет подрядчика на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Здание бывшего Коммерческого клуба» (Самара, ул. Куйбышева, д. 104). Победителя конкурса с ограниченным участием планируют определить 7 июля.

Начальная стоимость контракта – 140 млн рублей из федерального бюджета. Заплатить подрядчику за работу планируют 60 млн рублей в этом году, еще 80 млн рублей – в 2018 г.

Все работы должны быть закончены к 1 мая 2018 г. Судя по приведенной смете, подрядчику, кроме отделочных работ, надо завершить работы по ремонту кровли, электрике, отоплению, водоснабжении, вентиляции.

В 2013 г. московское ООО «Эшелъ» получило контракт на реставрацию здания бывшего Коммерческого клуба на 114,7 млн рублей. В конце 2014 г. – еще на 297 млн рублей.

Завершить реставрацию планировали в августе 2016 г. К этому времени в здании реставратор должен был воссоздать резьбу по дереву, архитектурно-лепной и керамический декор, позолоту, отреставрировать гобелены, ковры, мозаику, скульптуры, а также обновить монументальную живопись и воссоздать исторический ландшафт с произведениями садово-паркового искусства.

Для справки:

Дом Мясникова (Коммерческий клуб) был построен в 1871 г. братьями Мясниковыми и представляет собой образец неоклассицизма. С 1874 г. здесь размещалась канцелярия губернатора, с 1878 г. и до революции 1917-го - Коммерческий клуб и несколько магазинов.

Последние 16 лет находится в полуразрушенном состоянии. Когда здание полностью восстановят, там планируют открыть межвузовский концертно-театральный комплекс "Дирижабль".

Теги: Дом Мясникова (Коммерческий клуб), Самара, реставрация

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