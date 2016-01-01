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Вдоль Заводского шоссе в Самаре сделают велодорожку

На Заводском шоссе в Самаре (от ул. Аврора до ул. 22 Партсъезда) «ведется работа по замене инженерных коммуникаций, дорожного полотна, а также установка осветительных приборов», сообщает пресс-служба горадминистрации.

На «отремонтированном участке (4,6 км – Самара. ру) появится велосипедная дорожка и будут созданы все необходимые условия для работы общественного транспорта, - сообщает пресс-служба. - В том числе, проезжая часть станет в два раза шире – будет организовано четырехполосное движение, по две полосы в каждую сторону». В мае руководители заводов Юнгородка предложили городским властям оборудовать вдоль Заводского шоссе велодорожки для молодых сотрудников, которые предпочитают именно этот транспорт.

Кроме того, пишет пресс-служба, «заканчивается проектирование второго участка Заводского шоссе от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца, общая протяженность которого составит чуть больше 3 км».

Решение о масштабной реконструкции Заводского шоссе (4,6 км) было принято в конце 2013 г.

В 2015 г. состоялся аукцион. Победившая компания планировала закончить ремонт в июне 2016 г. Однако работы затянулись на этапе проектирования.

В конце августа 2016 г. вновь провели электронный аукцион по поиску подрядчика для ремонта Заводского шоссе (сумма контракта - 229 млн рублей). В нем победило ООО «Автодоринжиниринг». Этот подрядчик должен был сдать объект к 30 ноября 2017 г.

Но уже в октябре 2016 г. гордума Самары сообщила о том, что ремонт шоссе начнется только летом 2017 г. В пояснительной записке к проекту постановления мэрии Самары говорилось: исключены средства вышестоящих бюджетов в сумме 154 963,5 тыс. руб. (154,963 млн рублей – Самара. ру) по мероприятию «Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда».

Дума Самары выделила 169,5 млн рублей на реконструкцию Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22-го Партсъезда в апреле. Деньги городу достались из вышестоящих бюджетов.

Теги: заводское шоссе, самара, ремонт

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