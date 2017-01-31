Кадастровая палата Самарской области меняет адреса
С 12 июня этого года письма в кадастровую палату Самарской области надо направлять по адресам:
- по общим вопросам, связанным с деятельностью региональной Кадастровой палаты, - filial@63.kadastr.ru;
- для подачи резюме и по вопросам кадровой политики – resume@63.kadastr.ru;
- для получения заявок на предоставление услуг выездного приема и курьерской доставки на дом документов, подлежащих выдачи по результатам рассмотрения запросов, - dostavka@63.kadastr.ru.
Теги: кадастровая палата самарской области
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