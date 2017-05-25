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Кредит Фонда капремонта на 1,8 млрд рублей оплатят граждане, имеющие долги по взносам

На 1,8 млрд рублей, которые Фонд капитального ремонта Самарской области собирается занять в банке, отремонтируют фасады и крыши 242 зданий, а также домов, расположенных в районе пересечений улиц Самарской, Галактионовской и  Красноармейской. Об этом сообщает Минэнерго и ЖКХ области.

Дома не только подкрасят, но и утеплят. Перед ремонтом каждому дому устроят энергетический аудит. 

«Перенос сроков капитального ремонта фасадов и крыш с более позднего периода на текущий год положительным образом отразится на жизни жителей этих многоквартирных домов», - говорится в сообщении. И «с изменением сроков капитального ремонта фасадов и крыш домов, расположенных вдоль гостевых и туристических маршрутов, собственникам удастся сэкономить на стоимости стройматериалов, которые будут закупаться по ценам 2017 года», - радует Самару министерство.

Платежи собственников на капремонт, сообщает Минэнерго, «пойдут исключительно на финансирование расходов по капитальному ремонту». 

На «возмещение процента по кредиту» деньги будет выделять бюджет Самарской области, а гасить кредит будут за счет граждан, у которых есть долги по взносам на капремонт. 

Напомним, 29 июня Фонд капремонта планирует выбрать банк, который даст ему 1,8 млрд рублей на 43 месяца. В фонде считают, что смогут занять под 13,9% годовых. 

На выплату процентов по кредиту потребуется  438, 750 млн рублей.

В документации к аукциону сообщалось, что погашать кредит Фонд будет из «средств фонда капитального ремонта, в том числе, взносов на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме, пени, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, процентов, начисленных за пользование денежными средствами, находящимися на счете, счетах регионального оператора, доходы, полученные от размещения средств фонда капитального ремонта, а также средств, предусмотренные на эти цели в бюджете Самарской области».

Теги: фонд капремонта, кредит, минэнерго

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