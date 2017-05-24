В Самарской области подрядчикам по госконтрактам выплатили 90 млн рублей
Заказчики государственных и муниципальных контрактов в Самарской области задолжали подрядчикам 90 млн рублей. Это выяснила прокуратура области.
В Самаре накопился самый большой долг - 100 млн рублей, в Большечерниговском райне - более 20 млн рублей, Сергиевском - более 5 млн рублей.
Деньги подрядчики получили после вмешательства прокуратуры. К дисциплинарной ответственности привлечено 25 лиц, к административной - 6.
Теги: прокуратура, долги, подрядчики
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