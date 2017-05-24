Главное за сегодня: 
За окном: +17, завтра: +18
 Сегодня, 16:25 
Рейтинг: 0 
В Самарской области подрядчикам по госконтрактам выплатили 90 млн рублей

Заказчики государственных и муниципальных контрактов в Самарской области задолжали подрядчикам 90 млн рублей. Это выяснила прокуратура области.

В Самаре накопился самый большой долг - 100 млн рублей, в Большечерниговском райне - более 20 млн рублей, Сергиевском - более 5 млн рублей.

Деньги подрядчики получили после вмешательства прокуратуры. К дисциплинарной ответственности привлечено 25 лиц,  к административной - 6.

 

 

Теги: прокуратура, долги, подрядчики

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios