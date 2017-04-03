Областные учреждения ветеринарии нелегально заработали 62 млн рублей
Счетная палата Самарской области обнаружила множество нарушений при проверке деятельности департамента ветеринарии Самарской области и подведомственных ему ГБУ СО «Самарская областная ветеринарная лаборатория» (ГБУ СО «СОВЛ»), ГБУ СО «Новокуйбышевская городская станция по борьбе с болезнями животных» (ГБУ СО «Новокуйбышевская ГСББЖ»), ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение» (ГБУ СО «СВО») за 2012-2015 гг. и 9 месяцев 2016 г.
В частности, все учреждениями ветеринарии проводили работы без санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии условий выполнения работ санитарным правилам. «Данная деятельность была профинансирована из областного бюджета в сумме 216,2 млн рублей. Объем неправомерно полученной выручки в рамках внебюджетной деятельности составил 62,6 млн рублей», - отметила Счетная палата.
Кроме того, учреждения ветеринарии не оформили права на 43 объекта недвижимости стоимостью 42,3 млн рублей. И не использовали 27 транспортных средств стоимостью 4,5 млн рублей, находящихся в неисправном состоянии. Расходы на содержание этого имущества за последние 2 года - 100 тыс. рублей.
Аудиторы выяснили, что департамент закупил на 5,9 млн рублей контрафактных лекарств. А на бланки ветеринарных свидетельств ГБУ СО «СВО» потратило 29,8 млн рублей, закупив их без проведения торгов.
Теги: счетная палата, проверка, ветеринария
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