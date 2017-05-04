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В Крутых Ключах построят школу за 866 млн рублей

МБУ "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области ищет подрядчика, который построит школу в Крутых Ключах недалеко от пгт. Смышляевка.

Общая стоимость строительства оценивается в 866,347 млн рублей, в частности:

- ограждение территории – 2 млн рублей;
- бассейн – 7 млн рублей;
- благоустройство – 40 млн рублей;
- озеленение – 5,6 млн рублей;
- внутреннее освещение – 28 млн рублей;
- структурированная кабельная система, WiFi, система видеонаблюдения – 6,7 млн рублей;
- отделочные работы во всех трех блоках школы обойдутся в 93 млн рублей.

539 млн рублей выделят в этом году, остальные – в следующем.

Источник финансирования - федеральный бюджет, бюджет Самарской области, бюджет Волжского района.

Исполнителя выберут 29 июня, справиться с заданием он должен до 25 декабря 2018 г.

В феврале стало известно, что из федерального бюджета трем ЖК Самары выделят 1,673 млрд рублей.  

Полученные  деньги в Самаре направят на строительство 9 объектов социальной и транспортной инфраструктур:

- в «Кошелев-проекте» – школа на 1360 мест в п.г.т. Смышляевка, 2 детских сада на 350 мест каждый (в п.г.т. Смышляевка муниципального района Волжский и городском округе Самара); лечебно-профилактическое учреждение на 960 посещений в смену для взрослых и 300 посещений в смену для детей на территории городского округа Самара; 2 автомобильные дороги (на территории п.г.т. Смышляевка);

- в «Южном городе» - детский сад на 300 мест, поликлиника на 250 посещений в смену;

- в ЖК «ЭкоГрад Волгарь» - детский сад на 240 мест.

 

Теги: школа, крутые ключи

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