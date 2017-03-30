Завтра выпускники будут сдавать русский язык
Завтра, 9 июня, выпускник напишут ЕГЭ и ГВЭ по русскому языку. На экзамен заявился 12 191 участник. Экзамены пройдут в 89 пунктах. 8 пунктов сдачи будут организованы для участников с ограниченными возможностями здоровья на дому. Об этом сообщает минобразования Самарской области.
7 июня 11-классники сдавали ЕГЭ по физике и литературе.
Заявления на участие в ЕГЭ по физике подали более 176 тыс. человек – это четверть участников основного периода. Литературу планировали сдать 53,5 тыс. человек.
А сдавали физику 4765 человек , литературу – 827.
«2 участника (в Поволжском и в Самарском управлении) были удалены с экзамена за наличие мобильного телефона и вынос экзаменационных материалов из аудитории. 5 человек не завершили экзамен по уважительной причине и будут сдавать его в резервный день».
Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике – 36 баллов, на ЕГЭ по литературе – 32 балла.
Результаты будут известны не позднее 22 июня.
Теги: егэ
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2 июня 2017, 16:35
Результаты по профильной математике будут известны к 16 июня
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