Принимаются работы на конкурс «Я люблю Тольятти»
Тольяттинский молодежный центр «Шанс» объявил фотоконкурс «Я люблю Тольятти».
Организаторы принимают работы по трём номинациям:
— «Архитектурный Тольятти» — фото объектов архитектуры и построек, формирующих облик города;
— «Памятные места Тольятти» — фото знаковых мест и памятников города;
— «Молодежь Тольятти в лицах» — фото молодых горожан.
Первый этап пройдет до 23 июня в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram. Конкурсное фото нужно разместить у себя на странице со следующими хештегами: #ммцшанс, #молодежьтлт, #конкурсялюблютольятти. В комментариях под постом нужно указать номинацию. Победители первого этапа получат диплом и карту «Эльдорадо» номиналом 1000 рублей.
Второй этап пройдет 24 июня. До 20:00 нужно выложить "ВКонтакте" или Instagram фото с празднования Дня молодежи, добавив четыре хештега: #ммцшанс, #молодежьтлт, #конкурсялюблютольятти, #деньмолодежитольятти.
Победителей второго этапа будет по трое в каждой номинации. Лучшие фотографы города получат дипломы и карты «Эльдорадо»: номиналом 3 000 рублей за первое место, 1 000 за второе и 500 — за третье.
Телефон для справок: (8482) 48-15-90.
Теги: фотоконкурс, тольятти
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Вчера, 17:00
Тольяттинских выпускников хотят временно трудоустроить
Комментариев: 0
|Самарский предприниматель установит в Тольятти веревочный городок за 4,4 млн рублей
Вчера, 11:30
|Тольятти потратил на обслуживание долгов в 4 раза больше, чем на благоустройство
6 июня 2017, 14:30
|Владимир Махлай узнал о продаже "Тольяттиазота" из прессы
6 июня 2017, 10:17
|В Тольятти принимают заявки на благоустройство дворов
6 июня 2017, 17:43
|Завтра выпускники будут сдавать русский язык
Сегодня, 17:56
|Электричка Самара – Колтубанка – Бузулук сменит график
Сегодня, 17:51
|Здание бывшего Коммерческого клуба в Самаре отремонтируют к 1 мая 2018 г.
Сегодня, 17:39
|В Самаре будут работать три сельхозярмарки
Сегодня, 17:12
|Кадастровая палата Самарской области меняет адреса
Сегодня, 16:42