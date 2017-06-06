Сегодня, 17:27

Принимаются работы на конкурс «Я люблю Тольятти»

Тольяттинский молодежный центр «Шанс» объявил фотоконкурс «Я люблю Тольятти».

Организаторы принимают работы по трём номинациям:



— «Архитектурный Тольятти» — фото объектов архитектуры и построек, формирующих облик города;

— «Памятные места Тольятти» — фото знаковых мест и памятников города;

— «Молодежь Тольятти в лицах» — фото молодых горожан.



Первый этап пройдет до 23 июня в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram. Конкурсное фото нужно разместить у себя на странице со следующими хештегами: #ммцшанс, #молодежьтлт, #конкурсялюблютольятти. В комментариях под постом нужно указать номинацию. Победители первого этапа получат диплом и карту «Эльдорадо» номиналом 1000 рублей.



Второй этап пройдет 24 июня. До 20:00 нужно выложить "ВКонтакте" или Instagram фото с празднования Дня молодежи, добавив четыре хештега: #ммцшанс, #молодежьтлт, #конкурсялюблютольятти, #деньмолодежитольятти.



Победителей второго этапа будет по трое в каждой номинации. Лучшие фотографы города получат дипломы и карты «Эльдорадо»: номиналом 3 000 рублей за первое место, 1 000 за второе и 500 — за третье.



Телефон для справок: (8482) 48-15-90.

Теги: фотоконкурс, тольятти

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