Сегодня, 13:29

Dexter прекратила полеты из Самары в Ижевск

С 5 июня авиакомпания Dexter прекратила полеты из Самары в Ижевск. Расходы пассажиров на все проданные билеты обещают компенсировать.

Авиакомпания прекратила «выполнение регулярных рейсов в Приволжском федеральном округе и по другим направлениям: Казань – Пенза, Киров – Нижний Новгород, Киров – Пермь, Нижний Новгород – Ижевск, Нижний Новгород – Пенза, Пенза – Ижевск, Пермь – Нижний Новгород, Уфа – Ульяновск.

Причины прекращения работы на направлениях внутри ПФО не называются. Газете «Ъ» в авиакомпании решение прекратить полеты объяснили тем, что Росавиация отменила субсидирование ряда региональных направлений, и пообещали возобновить рейсы, когда вернется финансирование. По данным источников "Ъ" в отрасли, перевозчик жаловался на убыточность отмененных рейсов.

В декабре 2016 г. Росавиация ограничила действие сертификата авиакомпании «Авиа Менеджмент групп» (Dexter). после проверки базовых объектов авиакомпании и вынесенного в ноябре заключения о ее финансово-экономическом состоянии. В январе ограничения были продлены до 21 февраля.

Но уже 16 февраля Росавиация опубликовала список субсидируемых авиамаршрутов, в том числе и по ПФО. Там указано, что с 20 февраля 5 раз в неделю АО "Авиа Менеджмент Груп" будет летать из Самары в Ижевск на восьмиместных ПЦ12. Как и в прошлом году. Тогда направление из Самары в Удмуртию субсидировало правительство Самарской области (в обратном направлении – Удмуртия). С 17 февраля Росавиация сняла ограничения с авикомпании.

Авиакомпания участвует в субсидированных авиаперевозках по ПФО. В расписании «Авиа Менеджмент групп» - полеты из 12 городов Поволжья.

У Dexter 10 восьмиместных турбовинтовых Pilatus РС-12 (2008, Швейцария) вместимостью до 8 человек и дальностью полета до 2000 км. Компания основана в декабре 2004 г. и базируется в аэропорте «Раменское» с собственной линейной станцией технического обслуживания;

Теги: Dexter, Самара-Ижевск, ПФО, субсидируемые маршруты

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.