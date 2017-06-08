8 июня 2017, 12:28

92 автомобиля администрации Самары починит «Самарастройбыт»

ООО «Самарастройбыт» выиграло торги на ремонт транспортных средств, которые проводило муниципальное бюджетное учреждение Самары "Служба транспортного обеспечения". ООО получило подряд за начальную цену аукциона – 1 млн рублей. Второй участник – ООО "Автодор" – предложило за свои услуги 2,7 млн рублей.

Контракт действует с 1 июля по 31 декабря 2017 г. Всего надо обслужить 92 машины:

15 машин марки Toyota, 12 Nissan, 1 минипогрузчик Mustang SL 2086 DTX, 1 Skoda, 5 Renault, 6 Mitsubisi, 41 Hyundai, 1 Ford, 1 автобус Citroen Jumper, 9 Chevrolet.

Список услуг:

- ремонт ходовой части автомобилей;

- ремонт двигателей автомобилей;

- ремонт топливной системы автомобилей;

- ремонт электрооборудования автомобилей;

- диагностика технического состояния автомобилей;

- ремонт и замена стекол.

«Начальная (максимальная) цена запчастей и расходных материалов- 13,551 рублей. Начальная цена работ за единицу услуги - 1 600 рублей», - сказано в документах закупки.

Теги: «Самарастройбыт», ремонт, машины

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