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В Ленинском районе Самары отключили светофоры

Как сообщает «Самарадортранссигнал» в своем твиттере, 8 июня, на трех перекрестках отключились светофоры. Речь идет о пересечениях улиц Красноармейская - Садовая, Красноармейская - Самарская, Льва Толстого - Самарская. Причина - аварийное отключение электроэнергии.

По данным СМИ, специалисты «Самарских электрических сетей» проводили земляные работы на пересечении улиц Самарской и Красноармейской, во время которых был поврежден электрокабель. На место работает бригада «Самарадортранссигнала». Сроков устранения последствий аварии не называются.

Теги: светофоры, дорсигнал

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