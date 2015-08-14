Главное за сегодня: 
За окном: +17, завтра: +18
 Сегодня, 11:46 
Рейтинг: 0 
В Ленинском районе Самары отключили светофоры

Как сообщает «Самарадортранссигнал» в своем твиттере, 8 июня, на трех перекрестках отключились светофоры. Речь идет о пересечениях улиц Красноармейская - Садовая, Красноармейская - Самарская, Льва Толстого - Самарская. Причина - аварийное отключение электроэнергии.

По данным СМИ, специалисты «Самарских электрических сетей» проводили земляные работы на пересечении улиц Самарской и Красноармейской, во время которых был поврежден электрокабель.  На место работает бригада «Самарадортранссигнала». Сроков устранения последствий аварии не называются.

Теги: светофоры, дорсигнал

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios