Дворовые проезды в Самаре отремонтирует ООО «Волгастрой»
МП «Благоустройство» выбрало подрядчика, который отремонтирует дворовые проезды в Самаре. За работу ООО «Строительно-монтажное предприятие-Волгастрой» получит 12,734 млн рублей. ООО снизило начальную стоимость контракта только на 64 тыс. рублей.
Напомним, выполнить работу исполнитель должен до 30 июня.
В список работ входят:
- ремонт 10 смотровых колодцев;
- восстановление покрытия из асфальтобетонного гранулята – 500 м2;
- ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуаре – 2399 м2;
- замена бортового камня – 2 тыс. погонных метров;
- восстановление покрытия на тротуарах – 4088 м2;
- утилизация строительных отходов – 2282 тонн.
Адреса дворов, где планируется отремонтировать дороги и тротуары, не называются.
Теги: дворовые проезды, волгастрой
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