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Дворовые проезды в Самаре отремонтирует ООО «Волгастрой»

МП «Благоустройство» выбрало подрядчика, который отремонтирует дворовые проезды в Самаре. За работу ООО «Строительно-монтажное предприятие-Волгастрой» получит 12,734 млн рублей. ООО снизило начальную стоимость контракта только на 64 тыс. рублей.

Напомним, выполнить работу исполнитель должен до 30 июня.

В список работ входят:

- ремонт 10 смотровых колодцев;

- восстановление покрытия из асфальтобетонного гранулята – 500 м2;

- ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуаре – 2399 м2;

- замена бортового камня – 2 тыс. погонных метров;

- восстановление покрытия на тротуарах – 4088 м2;

- утилизация строительных отходов – 2282 тонн.



Адреса дворов, где планируется отремонтировать дороги и тротуары, не называются.

Теги: дворовые проезды, волгастрой

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