ТГУ собирается модернизировать «Сержант 1200»
Тольяттинский госуниверситет (ТГУ) купил на аукционе одну и трех существующих опытных моделей «каркасно-модульного автомобиля «Сержант 1200» на базе агрегатов ВАЗ-21213 «НИВА». За 398 тыс. рублей.
Как говорится на сайте госзакупок, «Сержант 1200» нужен ТГУ «для последующей модернизации и экспериментальной отработки модели с гибридной силовой установкой». Получить более подробный комментарий в ТГУ оперативно не удалось.
Продавец «Сержанта 1200» - один из его разработчиков, Валентин Луценко.
«Сержант» был создан в начале 90-ых годов ХХ века в стенах студенческого научного конструкторско-технологического бюро «Парсек» при Тольяттинском политехническом институте (ныне ТГУ) под руководством Валентина Николаевича Луценко, - сообщается на сайте denisovets.ru. - Считается, что проект «Сержант» был запущен по согласованию с Министерством обороны СССР, которому требовалось легкое мобильное транспортное средство для армии. Одним из главных условий, которые требовалось выполнить при создании машины, была максимальная унификация по комплектующим и агрегатам с автомобилями отечественного производства».
«Первоначально было запланировано создание опытной партии из шести машин базовой версии ДСЕ-1, однако ходовых образцов было изготовлено только три экземпляра - остальные были брошены на разных ступенях изготовления, что было связано, по-видимому, с развалом СССР и резкой потерей интереса к проекту со стороны МО РФ. На уровне эскизов существовали различные варианты «сержантов» (см. рисунки во втором ряду), однако до их детальной проработки дело не дошло из-за сворачивания проекта».
Теги: тгу, сержант-1200
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