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Самые дешевые новостройки - в Куйбышевском и Красноглинском районах Самары

Максимальная доля жилья экономкласса, выставленного сейчас на продажу в Самаре, находится в Куйбышевском и Красноглинском районах города. Об пишет N1.RU. Там можно купить квартиры в новостройках стоимостью до 40 тыс. руб. за 1 кв. м. На третьем месте находится Советский район.



Районы Самары с долями новостроек в разных ценовых сегментах:

Доля предложения

в общем объеме Средняя цена за кв. м Район Дешевые Средние Дорогие Куйбышевский 95% 5% 0% 39 300 Красноглинский 86% 12% 2% 37 900 Советский 81% 14% 5% 41 700 Железнодорожный 66% 26% 8% 43 300 Кировский 48% 50% 2% 42 500 Промышленный 27% 63% 10% 47 100 Октябрьский 19% 26% 56% 50 300 Ленинский 0% 3% 97% 60 300 Самарский 0% 6% 94% 63 000

Теги: цены. новостройки, самара

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