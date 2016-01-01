Самые дешевые новостройки - в Куйбышевском и Красноглинском районах Самары
Максимальная доля жилья экономкласса, выставленного сейчас на продажу в Самаре, находится в Куйбышевском и Красноглинском районах города. Об пишет N1.RU. Там можно купить квартиры в новостройках стоимостью до 40 тыс. руб. за 1 кв. м. На третьем месте находится Советский район.
Районы Самары с долями новостроек в разных ценовых сегментах:
|
|
Доля предложения
|
Средняя цена за кв. м
|
Район
|
Дешевые
|
Средние
|
Дорогие
|
Куйбышевский
|
95%
|
5%
|
0%
|
39 300
|
Красноглинский
|
86%
|
12%
|
2%
|
37 900
|
Советский
|
81%
|
14%
|
5%
|
41 700
|
Железнодорожный
|
66%
|
26%
|
8%
|
43 300
|
Кировский
|
48%
|
50%
|
2%
|
42 500
|
Промышленный
|
27%
|
63%
|
10%
|
47 100
|
Октябрьский
|
19%
|
26%
|
56%
|
50 300
|
Ленинский
|
0%
|
3%
|
97%
|
60 300
|
Самарский
|
0%
|
6%
|
94%
|
63 000
Теги: цены. новостройки, самара
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