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Самые дешевые новостройки - в Куйбышевском и Красноглинском районах Самары

Максимальная доля жилья экономкласса, выставленного сейчас на продажу в Самаре, находится в Куйбышевском и Красноглинском районах города. Об пишет N1.RU. Там можно купить квартиры в новостройках стоимостью до 40 тыс. руб. за 1 кв. м. На третьем месте находится Советский район.

Районы Самары с долями новостроек в разных ценовых сегментах:

 

        Доля предложения
         в общем объеме

    Средняя цена за кв. м

Район

Дешевые

   Средние

   Дорогие

Куйбышевский

95%

5%

0%

39 300

Красноглинский

86%

12%

2%

37 900

Советский

81%

14%

5%

41 700

Железнодорожный

66%

26%

8%

43 300

Кировский

48%

50%

2%

42 500

Промышленный

27%

63%

10%

47 100

Октябрьский

19%

26%

56%

50 300

Ленинский

0%

3%

97%

60 300

Самарский

0%

6%

94%

63 000

 

Теги: цены. новостройки, самара

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