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«Самарская сетевая компания» не будет устанавливать общедомовые счетчики

АО «Самарская сетевая компания» (АО «ССК») отказалась от выбора подрядчика, который должен был установить 1500 общедомовых электро счетчиков в 613 домах Самары, преимущественно в Промышленном и Кировском районах.

Предложения от потенциальных подрядчиков компания собирала с 31 января. 

Начальная стоимость контракта составляла 47,5 млн рублей. 

Сроки установки счетчиков компания планировала назвать после заключения договора. 

 

 

Теги: ССК, общедомовые счетчики

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