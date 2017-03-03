«Самарская сетевая компания» не будет устанавливать общедомовые счетчики
АО «Самарская сетевая компания» (АО «ССК») отказалась от выбора подрядчика, который должен был установить 1500 общедомовых электро счетчиков в 613 домах Самары, преимущественно в Промышленном и Кировском районах.
Предложения от потенциальных подрядчиков компания собирала с 31 января.
Начальная стоимость контракта составляла 47,5 млн рублей.
Сроки установки счетчиков компания планировала назвать после заключения договора.
Теги: ССК, общедомовые счетчики
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