Из-за пилильщика-ткача жителей области не пустят в три лесничества
Жителям области с 7 по 26 июня нельзя посещать территорию Кинельского, Ново-Буянского и Ставропольского лесничеств. Соответствующий приказ опубликовало правительство региона. Также в этих лесничествах нельзя пасти животных, собирать ягоды и грибы.
В лесах будут обрабатывать растения от пилильщика-ткача с земли и с самолетов.
Около обрабатываемых пестицидами территорий установлены предупредительные аншлаги – за 300 метров при наземной обработке и за 500 метров – при авиационной.
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