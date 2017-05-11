Сегодня, 10:12

Из-за пилильщика-ткача жителей области не пустят в три лесничества

Жителям области с 7 по 26 июня нельзя посещать территорию Кинельского, Ново-Буянского и Ставропольского лесничеств. Соответствующий приказ опубликовало правительство региона. Также в этих лесничествах нельзя пасти животных, собирать ягоды и грибы.

В лесах будут обрабатывать растения от пилильщика-ткача с земли и с самолетов.

Около обрабатываемых пестицидами территорий установлены предупредительные аншлаги – за 300 метров при наземной обработке и за 500 метров – при авиационной.

Теги: леса, запрет, минлесхоз

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.