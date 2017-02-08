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Самарцев приглашают на премьеру «Манифесто»

Сегодня в 19.00 Клуб любителей кинематографа «Треугольник» (ЦРК «Художественный», ул. Куйбышева, 103/105) приглашает на кинолекторий «Мировые премьеры» и показ драмы Джулиана Роузфельдта «Манифесто».

Съёмки фильма проходили в Берлине, весь съёмочный процесс занял 12 дней. В фильме актриса Кейт Бланшетт воплотила тринадцать персонажей - от телеведущей и богемной рок-звезды до бродяги. Все эти персонажи провозглашают программные лозунги, которых придерживались знаковые личности.

Ведущий - худрук клуба «Треугольник» Роман Черкасов.

Фильм покажут на языке оригинала с субтитрами.

Стоимость билета – 120 рублей.

 

Теги: манифесто, кейт бланшетт, треугольник

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