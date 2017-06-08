Пристрой к медико-техническому лицею в Самаре построит «Стройбизнесинвест»
Двухэтажный пристрой к зданию самарского медико-технического лицея на ул. Полевой, 74 сделает ООО "Стройбизнесинвест". Компания победила в аукционе, который департамент градостроительства объявил еще в апреле.
Компания снизила начальную цену аукциона (41,706 млн рублей) до 39,621 млн рублей.
Второй участник – ООО «СК Мосстрой» не был готов снижать цену.
Подрядчика планировали выбрать 15 мая, но протокол аукциона был подписан 6 июня.
Закончить работы исполнитель должен не позднее 10 ноября.
До строительства пристроя подрядчик должен демонтировать существующее на территории лицея одноэтажное здание и выкорчевать 100 деревьев.
Теги: ООО "Стройбизнесинвест"., пристрой к зданию самарского медико-технического лицея
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