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 8 июня 2017, 09:52 
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Пристрой к медико-техническому лицею в Самаре построит «Стройбизнесинвест»

Двухэтажный пристрой к зданию самарского медико-технического лицея на ул. Полевой, 74 сделает ООО "Стройбизнесинвест". Компания победила в аукционе, который департамент градостроительства объявил еще в апреле. 

Компания снизила начальную цену аукциона (41,706 млн рублей) до 39,621 млн рублей.

Второй участник – ООО «СК Мосстрой» не был готов снижать цену.

Подрядчика планировали выбрать 15 мая, но протокол аукциона был подписан 6 июня. 

Закончить работы исполнитель должен не позднее 10 ноября. 

До строительства пристроя подрядчик должен демонтировать существующее на территории лицея одноэтажное здание и выкорчевать 100 деревьев. 

 

Теги: ООО "Стройбизнесинвест"., пристрой к зданию самарского медико-технического лицея

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