В Самаре будут работать три сельхозярмарки
С 9 июня в Самаре будут работать несколько сельхозярмарок.
Адреса:
1. Пугачевский тракт, в районе д. 13, на пересечении с ул. Нефтяников (Куйбышевский район). Период работы - с 9 по 11 июня.
2. Московское шоссе, в районе д. 147, на пересечении с ул. Воронежской (Промышленный район). Период работы - с 9 по 11 июня.
3. Пос. Мехзавод, квартал 4, перед домом 9 (Красноглинский район). Период работы - с 10 по 11 июня.
Время работы ярмарок - с 9.00 до 18.00.
Теги: ярмарки
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