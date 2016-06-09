Сегодня, 17:12

В Самаре будут работать три сельхозярмарки

С 9 июня в Самаре будут работать несколько сельхозярмарок.

Адреса:

1. Пугачевский тракт, в районе д. 13, на пересечении с ул. Нефтяников (Куйбышевский район). Период работы - с 9 по 11 июня.

2. Московское шоссе, в районе д. 147, на пересечении с ул. Воронежской (Промышленный район). Период работы - с 9 по 11 июня.

3. Пос. Мехзавод, квартал 4, перед домом 9 (Красноглинский район). Период работы - с 10 по 11 июня.

Время работы ярмарок - с 9.00 до 18.00.

Теги: ярмарки

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