Тольяттинских выпускников хотят временно трудоустроить
Центр занятости населения Тольятти приглашает для временного трудоустройства выпускников 18-19 лет, ищущих работу впервые.
«Программа дает возможность молодым людям, впервые ищущим работу начать трудовую деятельность по полученной специальности, применить на практике полученные знания, приобрести профессиональный опыт, получить трудовую книжку», - сообщает ЦЗН.
Срок работы – 1 месяц, зарплата от 7500 рублей, Центр занятости также выплатит материальную поддержку 1700 рублей в месяц.
Вакансии предложены по профессиям: бухгалтер, менеджер, оператор ПК, специалист по компьютерным системам, швея и др.
Для получения направления на работу необходимо зарегистрироваться в качестве безработного гражданина в районном отделе ГКУСО Центр занятости населения городского округа Тольятти по месту прописки:
· Отдел по работе с населением Автозаводского района – ул.Свердлова, 45а, каб.103
· Отдел по работе с населением Центрального района – ул.Советская, 63
· Отдел по работе с населением Комсомольского района - ул.Коммунистическая, 36
Документы, необходимые для регистрации:
· паспорт,
· диплом о профессиональном образовании,
· сберкнижка (оригинал, копия),
· пенсионное страховое свидетельство (если есть).
После регистрации нужно обратиться к специалисту отдела спецпрограмм по адресу: Тольятти, ул.Свердлова, 45а, каб. 501, телефон: 33-74-98.
Теги: цзн, тольятти, выпускники, работа
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