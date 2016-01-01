Сегодня, 17:00

Тольяттинских выпускников хотят временно трудоустроить

Центр занятости населения Тольятти приглашает для временного трудоустройства выпускников 18-19 лет, ищущих работу впервые.

«Программа дает возможность молодым людям, впервые ищущим работу начать трудовую деятельность по полученной специальности, применить на практике полученные знания, приобрести профессиональный опыт, получить трудовую книжку», - сообщает ЦЗН.

Срок работы – 1 месяц, зарплата от 7500 рублей, Центр занятости также выплатит материальную поддержку 1700 рублей в месяц.

Вакансии предложены по профессиям: бухгалтер, менеджер, оператор ПК, специалист по компьютерным системам, швея и др.

Для получения направления на работу необходимо зарегистрироваться в качестве безработного гражданина в районном отделе ГКУСО Центр занятости населения городского округа Тольятти по месту прописки:

·​ Отдел по работе с населением Автозаводского района – ул.Свердлова, 45а, каб.103

·​ Отдел по работе с населением Центрального района – ул.Советская, 63

·​ Отдел по работе с населением Комсомольского района - ул.Коммунистическая, 36

Документы, необходимые для регистрации:

·​ паспорт,

·​ диплом о профессиональном образовании,

·​ сберкнижка (оригинал, копия),

·​ пенсионное страховое свидетельство (если есть).

После регистрации нужно обратиться к специалисту отдела спецпрограмм по адресу: Тольятти, ул.Свердлова, 45а, каб. 501, телефон: 33-74-98.

Теги: цзн, тольятти, выпускники, работа

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