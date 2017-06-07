7 июня 2017, 16:34

Тольяттинцы смогут пожаловаться на окружающую среду

22 июня в Тольятти пройдет прием граждан по вопросам защиты прав на благоприятную окружающую среду. Прием проведут представители департамента городского хозяйства и правового департамента администрации Тольятти совместно с общественными помощниками уполномоченного по правам человека в Самарской области.



Горожан будут принимать по предварительной записи с 14:00 до 16:00 по адресам: ул. Карла Маркса, 42 (каб. 109) и Новый проезд, 2 (каб. 113).



Записаться можно также по телефонам: (8482) 54-32-66, 54-42-19.

Теги: прием, запись

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