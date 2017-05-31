"Ростех" хочет напрямую владеть АвтоВАЗом
Госкорпорация "Ростех" планирует через год-полтора ликвидировать Alliance Rostec Auto B.V. и перейти к прямому владению АвтоВАЗом с Renault-Nissan в пропорции 25/75, рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов. Как пишет агентство "Прайм", совместная холдинговая компания Alliance Rostec Auto B.V., зарегистрированная в Нидерландах, в настоящее время владеет в крупнейшем российском автозаводе 64,6% акций.
"Примерно в июле будет завершен второй этап (докапитализации компании), будут конвертированы наши долги - 51 млрд рублей и 32 млрд рублей Renault-Nissan. В результате - у нас 25% акций, у Renault-Nissan около 75%. У СП (Alliance Rostec) будет доля почти 99%. Пока через Alliance Rostec, но думаю, через год-полтора мы его ликвидируем и это будет прямое владение здесь, в России", - сказал Чемезов.
Глава "Ростеха" также рассказал, что АвтоВАЗ может в перспективе пойти как на вторичное размещение акций на бирже, так и на делистинг, но это должно быть решение Renault-Nissan.
Напомним, АвтоВАЗ в начале текущего года в рамках первого этапа докапитализации разместил 2,9 миллиарда акций и привлек 26,141 миллиарда рублей. В ходе допэмиссии доля основного акционера - Alliance Rostec (СП "Ростеха" и Renault-Nissan) - снизилась до 64,6% с 74,51%. В ходе второго этапа докапитализации займы, выданные "Ростехом" и Renault-Nissan, будут конвертированы в акции АвтоВАЗа. Допэмиссия в рамках второго этапа завершится в июне, по итогам, по словам Чемезова, у "Ростеха" будет 25% акций, у Renault-Nissan около 75%.
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