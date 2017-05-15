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На объекты культурного наследия и набережную в Самаре добавят 350 млн рублей

Как сообщает пресс-служба думы Самары, городской бюджет ожидают изменения "в связи с поступлением из вышестоящих бюджетов субсидий на решение вопросов местного значения". Сумма - 465,9 млн рублей.

Из них:

17,8 млн рублей предназначаются на оплату продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;

99,9 млн рублей - на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или жилищное строительство по программе "Молодой семье - доступное жилье";

145,6 млн рублей - на проектирование, ремонт и реставрацию объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги;

202,5 млн рублей - на реконструкцию территории набережной реки Волга городского округа Самара (4 очередь).

Контракт на реконструкцию четвертой очереди набережной Волги в Самаре получило ООО "Автодоринжиниринг". Компания стала единственным участником торгов. Работу ООО подрядилось выполнить за 589,812 млн рублей. По графику к аукционной документации, работы подрядчик должен закончить к 20 марта 2018 г.

Судя по приложенному графику, 7-8 месяцев из отпущенного на работы года у подрядчика займут дорожные, строительно-монтажные работы, прокладка инженерных коммуникаций и устройство освещения. 1,5 месяца - на подготовительные работы, 2,5 месяцев - на устройство малых архитектурных форм, 3 месяца - на систему видеонаблюдения и благоустройство. Предполагается, что некоторые виды работы будут вестись одновременно.

Добавим, Фонд капитального ремонта ищет кредитора, который даст на 43 месяца 1,8 млрд рублей. «... на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках реализации мероприятий по подготовке города Самара к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу». Кредит фонд капремонта планирует взять под 13,9% годовых. На обслуживание кредита потребуется 438, 750 млн рублей.

В мае сообщалось, что в этом году в Самаре планируется привести в порядок фасады 175 исторических зданий, 40 из них берет на себя областной бюджет, 73 - Фонд капитального ремонта.

Теги: набережная, объекты культурного наследия, бюджет, гордума

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