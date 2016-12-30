Сегодня, 16:25
Самарцы смогут проконсультироваться по вопросам поступления в вузы в минобразовании РФ
Министерство образования и науки РФ запустило «горячую линию» по вопросам поступления в вузы, колледжи и школы.
Самарцы смогут проконсультироваться по вопросам поступления в вузы в минобразовании РФ
Министерство образования и науки РФ запустило «горячую линию» по вопросам поступления в вузы, колледжи и школы.
Получить консультацию могут жители всех регионов, в том числе и Самарской области. Специалисты министерства расскажут россиянам о нюансах поступления в этом году.
Задать вопрос можно по телефону: +7(495)539-55-20. «Горячая линия» работает по будням с 9:00 до 16:00.
Теги: горячая линия, поступление
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
Новости по теме
|
21 мая 2017, 14:41
Самарское управление Росреестра проведет горячую линию
Комментариев: 0
|В Самарской области открылась "горячая линия" о ВИЧ
15 мая 2017, 17:58
|Куда звонить по проблемам подростков в Тольятти
15 марта 2017, 17:32
|Куда звонить по вопросам сдачи ЕГЭ в этом году
3 марта 2017, 17:11
|Куда жаловаться на водителей-хамов
30 декабря 2016, 16:34
Общество, свежие новости