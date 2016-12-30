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Самарцы смогут проконсультироваться по вопросам поступления в вузы в минобразовании РФ

Министерство образования и науки РФ запустило «горячую линию» по вопросам поступления в вузы, колледжи и школы.

Получить консультацию могут жители всех регионов, в том числе и Самарской области. Специалисты министерства расскажут россиянам о нюансах поступления в этом году.

Задать вопрос можно по телефону: +7(495)539-55-20. «Горячая линия» работает по будням с 9:00 до 16:00.

Теги: горячая линия, поступление

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