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В Самаре создали виртуальный хирургический стол
|Пресс-служба облправительства
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин посетил технопарк и Центр прорывных исследований «Информационные технологии в медицине» Института инновационного развития Самарского государственного медицинского университета.
На первом этапе развития проекта было получено из федерального бюджета около 800 млн рублей. Также проект получил софинансирование из областного бюджета.
В технопарке создали вертикализатор для людей, которые перенесли инсульт. Он уже в тестовом режиме используется на базе больницы им. Середавина. «У 45% людей после инсульта резко активизируется процесс восстановления. И это только начало», - отметил ректор СамГМУ Г.П.Котельников.
Также тестируется система, направленная на реабилитацию детей с ДЦП, проект по созданию на 3D-принтере частей тела. Также разработан виртуальный хирургический стол. Он полезен как для студентов, так и для врачей-практиков любой специализации. С помощью аппарата можно ставить точные диагнозы, делать трехмерные модели внутренних органов, проводить виртуальные операции и даже принимать экзамены на знание анатомии. В Центре также создан аппарат для обучения лапароскопическим операциям.
Теги: меркушкин
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